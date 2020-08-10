"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديدة لشراء القمح

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر

 أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة يوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 25 سبتمبر   إلى الخامس من أكتوبر .

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش). وستصدر نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 (1330 بتوقيت جرينتش) في اليوم نفسه.

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