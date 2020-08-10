قامات الإذاعة.. سيدة الناصية وأول من قدم فوازير عبر الأثير.. ما لا تعرفه عن أمال فهمي

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قامات الإذاعة المصرية كثيرون والذين تألقوا عبر الأثير وقدموا العديد من البرامج التي شدت انتباه الشارع المصري والعربي لها.



وقامة اليوم من قامات الإذاعة مع ملكة الكلام وسيدة الناصية الإذاعية الكبيرة أمال فهمي.



ولدت أمال فهمي، في ١ يناير ١٩٢٦ قبل 8 سنوات من انطلاق كلمة "هنا القاهرة" من الإذاعة المصرية التي تأسست عام 1934، وعرفت أروقة الإذاعة منذ طفولتها في برنامج "بابا شارو" عندما غنت نشيد الأطفال الشهير "قطتي صغيرة".



أتمت الدراسة التوجيهية "الثانوية"، والتحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكان ذلك خير وقت يتتلمذ فيه الطلبة على فكر كبار رجال الآدب، مثل الدكتور طه حسين والمفكر أحمد لطفي السيد والدكتورة سهير القلماوي. بعد تخرجها اتجهت لصاحبة الجلالة، فعملت كصحفية لستة أشهر، ثم حولت ما أنجزته من تحقيقات مكتوبة إلى مثيلاتها إذاعية، ولهذا توجت بجائزة علي ومصطفى أمين للصحافة، لتصبح الوحيدة بمبنى ماسبيرو التي تحصل على تلك الجائزة.



دراستها للغة العربية وقدرتها التعبيرية وفصاحة لسانها، فتحوا لها أبواب الإذاعة على مصارعها، فالتحقت بها عام 1951، وتتلمذت على يد أم الإذاعيين صحفية المهندس، وقدمت برنامجها الأول بعنوان "حول العالم" الذي كان نافذة المستمعين للتعرف على حضارات العالم.



يرجع لها الفضل في إدخال الفوازير للإذاعات العربية وذلك عام 1955، وتعاونت فيها مع "أمير شعر العامية" بيرم التونسي، وبعده مع الشاعر الكبير صلاح جاهين.



من أشهر برامجها، برنامج "ع الناصية" بدأته عام 1957، وحققت من خلاله شهرة واسعة في الشارع المصري، كان يقدمه قبلها الإذاعي أحمد طاهر، واستمر البرنامج لمدة 50 عامًا.



توقف البرنامج لمدة 10 سنوات، في الفترة من 1967 إلى 1977، بسبب توجيهها نقد لرئيس الوزراء، بعد تلقيها شكوى من أحد المواطنين، من عدم دخول الكهرباء إلى قريته، وتجاوزها لتدخل الكهرباء لقرية رئيس الوزراء.



اجتذبت آمال فهمي في برنامجها " على الناصية " المشاهير، مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعميد المسرح العربي يوسف وهبي، ورائد الفضاء الروسي جاجارين، صاحب أول رحلة حول القمر.



ظهرت بشخصيتها الحقيقية في فيلم "حكاية حب"، وهي تقدم برنامجها "ع الناصية"، وظهرت وهي تقدم للجمهور موهبة جديدة التقت بها بين الجمهور في الشارع، وكان يجسد الشخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وغنى ضمن أحداث الفيلم أغنية "بحلم بيك".



تزوجت من المذيع والممثل وامبراطور الإذاعة المخرج محمد علوان، وصرحت في حوار صحفي أجرته مع الأهرام إنها قررت عدم الإنجاب برغبتها، ولم تشعر يومًا بالندم.



قد أخرج علوان روائع التمثيليات الإذاعية عبر أثير الراديو، والتي نجحت نجاحا منقطع النظير قبل أن يتم تحويلها إلى أفلام عبر "الشاشة الفضية"، ومن هذه الروائع "، شيء في صدري، وجفت الدموع، في بيتنا رجل، نادية، نحن لا نزرع الشوك، أيام معه، أنف وثلاث عيون، الحب الضائع، صابرين".



وحين قرر موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أن يؤدي بطولته الوحيدة في المسلسل الإذاعي "شيء من العذاب" استعان بإمبراطور الإذاعة المخرج محمد علوان لإخراجه، وشاركته البطولة الفنانة نيللى، وكذا الحال مع العندليب الأسمر الذي استعان بعلوان أيضا في مسلسله الإذاعي الوحيد "أرجوك لا تفهمني بسرعة" الذي قدمه عبدالحليم مع نجلاء فتحي وعادل إمام فى رمضان من عام 1973، وتم تأجيله عام لنشوب حرب أكتوبر ليُعرض عام 1974.



لكن الانفصال وقع بين "إمبراطور الإذاعة " و"ملكة الكلام" بعد زواج استمر 18 عامًا، في هدوء، ودون ذكر تفاصيل.



توالت البرامج الجماهيرية التي قدمتها آمال فهمي، فكان برنامج "في خدمتك" الذي يعتمد على استقبال شكاوى المواطنين وإذاعتها، وبرنامج "عقبال عنكم"، ثم البرنامج المعروف "هذه ليلتي" الذي كان يستضيف عددا من نجوم السياسة والفن ونجوم الغناء ورؤساء التحرير، إلى جانب " فنجان شاي"، والذي استضافت فيه شخصيات سياسية، وزعماء دول عربية منهم: أحمد بن بيلا، وهواري وبومدين، وجعفر نميري، والملك حسين.



حصلت آمال فهمي، في عام 1960 على لقب أفضل شخصية في العام، وذلك مناصفة مع الرئيس جمال عبدالناصر، وفقًا لاستفتاء أجرته مجلة المصور عن أفضل الشخصيات في هذا العام.



كانت أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط منذ نشأتها عام 1964، ثم تدرجت في المناصب الإذاعية حتى أصبحت وكيلة لوزارة الإعلام، ورغم هذه المناصب لم تتخلف طيلة 56 عامًا عن تقديم برنامجها " على الناصية "، والتي نالت عنه لقب "ملكة الكلام".



كانت آمال فهمي، صاحبة فكرة البرنامج الإذاعي" الشعب يسأل والرئيس يجيب"، والذي كان يذاع في رمضان عام 2013، حيث كان يجيب خلالها رئيس الجمهورية على أسئلة من المواطنين، وذلك بعد الإفطار مباشرة.



اعتزلت آمال فهمي، العمل بالإذاعة بعد تعرضها لظروف صحية إثر سقوطها على سلالم ماسبيرو وإهمال علاجها وهو ما جعلها تشعر بـ "إهانة تاريخها".



وبعد قرار الاعتزال، تدخلت رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق عدلي منصور ود.درية شرف الدين، وزيرة الإعلام آنذاك، وتم إقناعها بالتراجع عن الاعتزال، وعادت لتقديم برنامجها لفترة قصيرة ثم توقفت.



رفضت أن تكون مذيعة تليفزيون فضلت أن يتخيلها الجمهور كما اعتاد أن يراها صراحة في وجهه، سبب آخر عولت عليه "ملكة الكلام" للابتعاد عن التلفزيون يتعلق بتوقيت ظهور الأخير، حيث انتشر وهي في مرحلة عمرية متقدمة مقارنة بالمذيعات اللاتي التحقن بالتلفزيون، معتبرة أنها "لو دخلت من 30 أو 40 سنة ماكنتش ولا مذيعة وقفت قدامي



كانت آخر تصريحات صحفية للإذاعية الكبيرة آمال فهمي، كانت تتابع الانتخابات الرئاسية 2018 لحظة بلحظة، من خلال وسائل الاعلام كما عبرت عن حبها الشديد لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأنه حمى مصر من الاٍرهاب، مضيفة:" وربنا يحفظ البلد فى فترة القادمة، حتى تكون مصر بلاد أمن وأمان".



وأوضحت أنها كانت تجهز لبرنامج إذاعي جديد ستسجله من داخل ماسبيرو، بعنوان "حواديت على الناصية"، وكان سيتم تسجيله والانتهاء منه بعد شهر، استعدادا لإذاعته بعد شهرين، والبرنامج عبارة عن حلقات قديمة لها مجمعة، تتحدث فى إحداها عن الملكة فريدة والأكلات المصرية التي تحبها كالكوسة والخضروات ولها مذاق خاص فى مصر.



كانت ستقدم برنامجًا إذاعيًا جديدًا فى رمضان، وهو عبارة عن فوازير لكن لم يتم تحديد اسمه، فيما اجتمعت مع الشاعر بهاء جاهين، وفريق العمل الخاص بالبرنامج، داخل حجرتها بمستشفى القوات المسلحة فى المعادى، موضحًة أنها لم تستقر على المكان الذى ستقوم بتسجيل الحلقات فيه، حيث أنها كانت تفكر بالتسجيل داخل المستشفى، أو مبنى "ماسبيرو".



وزارتها السيدة إنتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية وقالت آمال فهمي، معلقة على ذلك: ""أتوجه بالشكر لها على زيارتها لي، فهي جاءت تطمئن علي وسألتني عن صحتي، وأحضرت لي "بوكية ورد أبيض"، وجلست معي اطمأنت علي وحملتها كامل احترامي وتحياتي للرئيس داعية له بالتوفيق.



رحلت آمال فهمي، عن عالمنا بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة، عن عمر يناهز 92 عامًا، تاركة وراءها رصيدًا كبيرًا من محبة المستمعين.



