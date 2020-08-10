عبد الحليم علي: لا أمانع بالعمل في الزمالك.. ومفيش فريق بيتجامل في أفريقيا





أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا يُمانه في بالعمل مع القلعة البيضاء سواء فنياً أو إعلاميًا بقناة النادي.





وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام:" علاقتي بمجلس إدارة الزمالك جيدة وليس هناك أي أزمة بيني وبين أحد، أحترم الجميع".





وأضاف : لا يوجد تواصل بيني وبين المجلس الحالي، لكني ادعمهم جميعا".





وأوضح :" إذا طُلب مني التواجد في الزمالك سأرحب فورا سواء على المستوى الفني أو الإعلامي".





وفي سياق استنكر عبد الحليم ما تردد مجاملات الحكام الأفارقة للاندية المصرية، قائلًا " مفيش فريق بيتجامل في أفريقيا، لما بنلعب خارج ارضنا الحكام بتيجي علينا".





وأكمل : "مصر عمرها ما اتجاملت، بالعكس أندية شمال افريقيا المنافسة لنا يتم مجاملاتها على حسابنا عندما نخوض مباراة على أرضهم".





وأشار نجم الزمالك السابق: "مصر كبيرة ومش محتاجة مجاملات، طول عمرنا بنكسب بتعبنا وعرقنا".



