فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الابقاء على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، وطلب من ادارة الكرة تسويق اللاعب لعدم الحاجة الي مجهوداته الفنية.









وطالب فايلر ادارة الأهلي، البحث عن مهاجم من طراز فريد ينضم بجوار أليو بادجي ومروان محسن ثنائي خط هجوم الفريق.





يذكر أن الاتفاق السعودي رفض شراء مهاجم القلعة الحمراء، بشكل نهائي فيما تلقى المغربي العديد من العروض التي يدرسها للبت في استمراره في الدوري السعودي أم الرحيل إلى المغرب.





وفي نفس السياق طالب أزارو إدارة الأهلي من أجل معرفة مصيره خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم العروض التي يحصل عليها في إطار تعنت فايلر تجاهه ورفض عودته للصفوف.



