الصحة: التحالف الدولي سيوفر 20% لمصر من احتياجاتها فور الانتهاء من تجارب اللقاحات (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن تم صرف العلاج لمليون و800 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ3 ملايين مواطن في مبادرة رئيس الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير 108 أصناف من الأدوية المختلفة ما بين أدوية ضغط وسكر وسيولة ومخفضات دهون، موضحًا أن الكشف عن أمراض الكلى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك 228 عيادة خارجية بالمستشفيات و321 وحدة صحية ومركز طبي و89 سيارة قوافل طبية متنقلة بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه يتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة للمواطنين خاصة الأكثر من 40 عاما، مناشدًا المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة متابعة أمراض القلب، الضغط والسكري.

وحث المواطنين على أهمية التوجه فورا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة متنقلة لتوقيع الكشف عليهم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة مواعيد عمل الحملة واقرب مكان لهم عن طريق تطبيق صحة مصر

وفي سياق منفصل لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن التحالف الدولي سيوفر 20% لمصر من احتياجاتها فور الانتهاء من تجارب اللقاحات.

آخر تطورات كورونا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
نسخة ايفون

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