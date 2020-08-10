النصر يعبر عقبة أبها في الدوري السعودي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
حقق النصر فوزًا ثميًنا على حساب ضيفه أبها، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز الشباب على التعاون 1 /صفر والعدالة على مضيفه الحزم 2 /1.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية انتهى الشوط الأول من مباراة النصر وابها بالتعادل السلبي.

وحصل النصر على ضربة جزاء تزامنت مع طرد   كرم برناوي، ليترجمها المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى هدف أول للفريق الضيف في الدقيقة 58.

وأكد المهاجم النيجيري أحمد موسى فوز النصر بهدف ثان سجله في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المتصدر الهلال الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه الفتح... أما أبها فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، حسم الشباب فوزه على التعاون بهدف سجله عبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 37 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، قلب العدالة تأخره بهدف أمام مضيفه الحزم إلى فوز مثير بهدفين.

وتقدم الحزم بهدف حمل توقيع كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 24 ثم أدرك   كارولس اندريا ماستينور التعادل للعدالة في الدقيقة 64 وتكفل رياض محمد شراحيلي بهدف الفوز في الدقيقة 75.

الفوز رفع رصيد العدالة إلى 20 نقطة لكنه ظل في المركز السادس عشر الأخير وتوقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

أخبار تهمك

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ ساعة و نصف

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ ساعة الا ربع

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الخلاف بين نجم الفريق وفايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة مهدد بفقدان أهم صفقاته

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

08:52 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

09:33 م

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى