النصر يعبر عقبة أبها في الدوري السعودي

وفي مباريات أخرى فاز الشباب على التعاون 1 /صفر والعدالة على مضيفه الحزم 2 /1.





وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية انتهى الشوط الأول من مباراة النصر وابها بالتعادل السلبي.





وحصل النصر على ضربة جزاء تزامنت مع طرد كرم برناوي، ليترجمها المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى هدف أول للفريق الضيف في الدقيقة 58.





وأكد المهاجم النيجيري أحمد موسى فوز النصر بهدف ثان سجله في الدقيقة 62.





الفوز رفع رصيد النصر إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المتصدر الهلال الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه الفتح... أما أبها فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.





وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، حسم الشباب فوزه على التعاون بهدف سجله عبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 67.





الفوز رفع رصيد الشباب إلى 37 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.





وفي المباراة الثالثة، قلب العدالة تأخره بهدف أمام مضيفه الحزم إلى فوز مثير بهدفين.





وتقدم الحزم بهدف حمل توقيع كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 24 ثم أدرك كارولس اندريا ماستينور التعادل للعدالة في الدقيقة 64 وتكفل رياض محمد شراحيلي بهدف الفوز في الدقيقة 75.



