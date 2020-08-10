ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من تحطيم رقم تاريخي لنجم وأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إستمر لعقود طويلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن البرغوث الأرجنتيني سجل 634 هدف حتى الآن وهو على بعد 9 أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في فريق واحد.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الرقم هو الذي حققه البرازيلي بيليه مع فريقه سانتوس البرازيلي قبل خمسة عقود برصيد 643 هدف.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ميسي سجل حتى الآن 70 هدفًا خلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين في حين سجل بيليه مع منتخب البرازيل 77 هدفاً.

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