عبد الحليم علي: مُنتظر الفرصة لقيادة الزمالك

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يأمل عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، موضحًا بأن التدريب في مصر يقام على العلاقات الشخصية والوكلاء.

وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام:" "طموحي التدريب ومنتظر الفرصة".

وأضاف :" للأسف التدريب في مصر يقام على العلاقات والوكلاء، مع أن التدريب فكر وامكانيات وليس شيء أخر".

وتابع :" وصل لي عرض تدريبي قبل ذلك بمبدأ "نفع واستنفع" ولكني رفضت العمل بهذه الطريقة".

واختتم قائلًا :" أحلم بتدريب الزمالك يوما ما، اعمل على تطوير نفسي بالدراسات ومنتظر الفرصة".

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الخلاف بين نجم الفريق وفايلر

منذ ساعة و 21 دقيقة

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ ساعة و نصف

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ 43 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

منذ أقل من ساعة

برشلونة مهدد بفقدان أهم صفقاته

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

08:52 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

09:33 م

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى