عبد الحليم علي: مُنتظر الفرصة لقيادة الزمالك

يأمل عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، موضحًا بأن التدريب في مصر يقام على العلاقات الشخصية والوكلاء.





وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام:" "طموحي التدريب ومنتظر الفرصة".





وأضاف :" للأسف التدريب في مصر يقام على العلاقات والوكلاء، مع أن التدريب فكر وامكانيات وليس شيء أخر".





وتابع :" وصل لي عرض تدريبي قبل ذلك بمبدأ "نفع واستنفع" ولكني رفضت العمل بهذه الطريقة".





واختتم قائلًا :" أحلم بتدريب الزمالك يوما ما، اعمل على تطوير نفسي بالدراسات ومنتظر الفرصة".



