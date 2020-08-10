محمود البزاوي ينعى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

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نعى الفنان محمود البزاوي وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "البزاوي" قائلا: "اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.ربنا يرحمك يا مصطفى ويغفرلك".







يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي نعى وفاته عدد كبير من الفنانين وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي لحزن كبير بسبب فقدانهم مصطفى حفناوي.