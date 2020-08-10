بهذة الطريقة.. علي ربيع يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:53 م
علي ربيع
علي ربيع
شيماء يونس
شارك الفنان علي ربيع، متابعيه بصورة من مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، التي يروج من خلالها عن موعد طرح المسرحية، وذلك عبر حسابه الرسمي خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق عبد الباقي قائلا:" مسرحية صباحية مباركة، مستنيكم كل خميس وجمعة وسبت في المسرح، على ربيع"، وحازت الصورة على إعجاب عدد من متابعيه، وبعض التعليقات الأيجابية، حيث قال أحدهم "فظيعة مبروك يا علي أنت و أوس أوس، ومن نجاح لنجاح أكبر، انتو الأتنين مبدعين جدا وتستاهلوا كل خير"، وعبر أخر قائلا:" كل اللي راحوا المسرحية بيقولوا إنها جميلة وتحفة، ربنا يوفقك يا حبيبي"، ليتحدث أخر في السياق ذاته قائلا:" مسرحية جميلة وان شاء الله تكسروا الدنيا".



ويشار إلي أن مسرحية صباحية مباركة تقام خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، وتعرض المسرحية في الساعة ٨ مساءً على مسرح أحد الفنادق المطلة على النيل، المسرحية من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.



والجدير بالذكر إلى أنه بدأت شهرة أوس أوس و هلي ربيع الحقيقية بعد مشاركتهم مع الفنان أشرف عبد الباقي في (تياترو مصر)، ليجتمعوا بعد ذلك في مسلسل سك على أخواتك بمشاركة الفنانة هنا الزاهد.

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الخلاف بين نجم الفريق وفايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ ساعة و نصف

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة مهدد بفقدان أهم صفقاته

منذ أقل من ساعتين

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ ساعة الا ربع

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

منذ أقل من ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

08:52 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

09:33 م

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى