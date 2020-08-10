بهذة الطريقة.. علي ربيع يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

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شارك الفنان علي ربيع، متابعيه بصورة من مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، التي يروج من خلالها عن موعد طرح المسرحية، وذلك عبر حسابه الرسمي خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق عبد الباقي قائلا:" مسرحية صباحية مباركة، مستنيكم كل خميس وجمعة وسبت في المسرح، على ربيع"، وحازت الصورة على إعجاب عدد من متابعيه، وبعض التعليقات الأيجابية، حيث قال أحدهم "فظيعة مبروك يا علي أنت و أوس أوس، ومن نجاح لنجاح أكبر، انتو الأتنين مبدعين جدا وتستاهلوا كل خير"، وعبر أخر قائلا:" كل اللي راحوا المسرحية بيقولوا إنها جميلة وتحفة، ربنا يوفقك يا حبيبي"، ليتحدث أخر في السياق ذاته قائلا:" مسرحية جميلة وان شاء الله تكسروا الدنيا".







ويشار إلي أن مسرحية صباحية مباركة تقام خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، وتعرض المسرحية في الساعة ٨ مساءً على مسرح أحد الفنادق المطلة على النيل، المسرحية من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.







والجدير بالذكر إلى أنه بدأت شهرة أوس أوس و هلي ربيع الحقيقية بعد مشاركتهم مع الفنان أشرف عبد الباقي في (تياترو مصر)، ليجتمعوا بعد ذلك في مسلسل سك على أخواتك بمشاركة الفنانة هنا الزاهد.

