أسعار النفط تواصل الارتفاع بالختام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:43 م
أسعار النفط
أسعار النفط
واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل بشأن الطلب وتعهدات جديدة بخفض الإمدادات من الخام.

واستفاد الذهب الأسود من التفاؤل حيال الطلب الآسيوي على الخام، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية "أمين ناصر" يوم الأحد إنه يرى الطلب على النفط في آسيا يتعافى تدريجياً بعد تخفيف قيود الإغلاق.

كما تلقى الخام الأمريكي الدعم من بيانات صينية وآمال التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز الإضافية.

وعلى جانب المعروض، قالت العراق إنها ستعمق مستويات خفض الإنتاج النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً إضافية خلال شهري أغسطس  وسبتمبر  لتعويض الإنتاج الذي تم ضخه في الأشهر الثلاثة الماضية.

وعند التسوية، شهد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر زيادة 1.7 بالمائة ليصل إلى 41.94 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 44.95 دولار للبرميل.

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