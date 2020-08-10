عبدالله السعيد: هدفي التتويج ببطولة مع بيراميدز هذا الموسم

عبر عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز عن سعادته عقب فوز فريقه على طنطا بثلاثة أهداف دون رد، بالإضافة إلى تكريمه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة دخوله نادي المائة كأكثر اللاعبين تهديفا في بطولة الدوري.

وقال السعيد عقب نهاية المباراة :"سعيد بالتكريم وأتمنى تقديم شيء جيد في الفترة المقبلة".





وأضاف :"ركلة الجزاء التي تصدى لها الشناوي أعادتنا إلى المباراة وفي الشوط الثاني نجحنا في تسجيل الاهداف".





وتابع :"لا زلنا في البداية عقب العودة وفي الفترة المقبلة نسعى لتحسين الأداء ومستوى الفريق".





وأشار :"أحاول أن أبذل كل ما لدي وهدفي دائما هو مساعدة الفريق، لدينا فريق جيد للغاية ".





وأوضح :"ننافس على مركز في الدوري وأمامنا مباريات هامة في البطولة المحلية وكأس الكونفدرالية".





وزاد :"طموحي النظر للأمام دائما وأفعل كل ما بوسعي من أجل التتويج ببطولة في الموسم الحالي".



