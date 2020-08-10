مصرع سائق وإصابة 7 ركاب في إنقلاب ميكروباص ببني سويف

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لقي سائق مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرون من محافظة سوهاج في حادث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي ـ بحري نفق بياض العرب ـ ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثة المتوفي إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".



وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق بياض العرب، ووجود جثة لشخص متوفي، وكذلك 7 مصابين بموقع الحادث، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللأزم.



وتبين أن الحادث وقع إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" ونتج عنه وفاة "محمود عريبي حسن فاضل" سائق، ٣٤ سنة، مقيم شارع شرق السكة الحديد بالأقصر، وإصابة 7 أشخاص آخرين، هم: عوض حمدى عوض، ٢٢ سنة، عامل، بإشتباه ما بعد الإرتجاج كسر بالقدم اليسري، ومحمد حمدى عوض، ٣٢ سنة، بكدمات بالصدر وإشتباه كسر بالزراع الايسر، وبيتر يونس حلمي، ٢٤ سنة، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، واحمد شاهين احمد، ٢٢ سنة، كدمات وسحجات، وطارق محمد كامل، ٣٥ سنة، بإشتباه نزيف داخلى بالبطن وكسر بالساق الايمن، وعبد الناصر فكري محمد، ٤٠ سنة، بجروح وسحجات بالجسم، واحمد سيد عوض، ٤٠ سنة، بإشتباه كسر بالقدم الايسر، جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بـ6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وإيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللأزمة.

