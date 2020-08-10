الصحة تعيد 21 مستشفى عزل وتحذر من موجة ثانية لكورونا (فيديو)
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:34 م
شيماء حسن
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا لم ينتهي في مصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأنها الوحيدة التي ستساعد في الانتهاء من الفيروس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الدولة مستعدة لأي شيء فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس.
وأضاف أنه تم 21 مستشفى للعمل كعزل صحي بعد تزايد الأعداد المصابة بكورونا، ولكنها زيادة طفيفة ولا تمثل موجة ثانية كما حدث في بعض دول العالم بسبب التخلي عن الإجراءات الاحترازية.
وتابع " كان لدينا سيناريو قديم نسير عليه بوجود مستشفيات للفرز منفصلة ومستشفيات الغزل، ونعود لهذا السيناريو في حالة زادت عدد الإصابات مع وجود بعض الإجراءات المختلفة".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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