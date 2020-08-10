الصحة تعيد 21 مستشفى عزل وتحذر من موجة ثانية لكورونا (فيديو)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا لم ينتهي في مصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأنها الوحيدة التي ستساعد في الانتهاء من الفيروس.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الدولة مستعدة لأي شيء فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس.





وأضاف أنه تم 21 مستشفى للعمل كعزل صحي بعد تزايد الأعداد المصابة بكورونا، ولكنها زيادة طفيفة ولا تمثل موجة ثانية كما حدث في بعض دول العالم بسبب التخلي عن الإجراءات الاحترازية.





وتابع " كان لدينا سيناريو قديم نسير عليه بوجود مستشفيات للفرز منفصلة ومستشفيات الغزل، ونعود لهذا السيناريو في حالة زادت عدد الإصابات مع وجود بعض الإجراءات المختلفة".











