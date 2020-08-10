الصحة تعيد 21 مستشفى عزل وتحذر من موجة ثانية لكورونا (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:34 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
شيماء حسن
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا لم ينتهي في مصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأنها الوحيدة التي ستساعد في الانتهاء من الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الدولة مستعدة لأي شيء فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس.

وأضاف أنه تم 21 مستشفى للعمل كعزل صحي بعد تزايد الأعداد المصابة بكورونا، ولكنها زيادة طفيفة ولا تمثل موجة ثانية كما حدث في بعض دول العالم بسبب التخلي عن الإجراءات الاحترازية. 

وتابع " كان لدينا سيناريو قديم نسير عليه بوجود مستشفيات للفرز منفصلة ومستشفيات الغزل، ونعود لهذا السيناريو في حالة زادت عدد الإصابات مع وجود بعض الإجراءات المختلفة".



اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى متعافي كورونا بوابة الفجر الموجه الثانيه الصحة

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ ساعة الا ربع

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ ساعة و نصف

الأهلي يكشف حقيقة الخلاف بين نجم الفريق وفايلر

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة مهدد بفقدان أهم صفقاته

منذ أقل من ساعتين

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

مجلس الوزراء: مصر ما زالت بعيدة عن السناريو الخطر لكورونا

"بعيدة عن القاهرة".. أستاذ أوبئة يكشف احتمالات الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

"المصل واللقاح": قد لا تأتي موجة ثانية لكورونا.. وإذا حدث ستكون أشد عنفا

‏الصحة العالمية: من الصعب الجزم بحدوث موجة ثانية من كورونا

"قريب جدًا".. رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف موعد توافر العلاج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

08:52 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

09:33 م

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى