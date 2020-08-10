رئيس جامعة الإسكندرية يدعو منتسبي الجامعة للمشاركة في انتخابات الشيوخ



ولفت إلى أهمية مشاركة جميع من له حق الانتخاب فى التصويت للأفضل، واختيار أشخاص ذوى خبرات عالية وكفاءة كبيرة يسهمون فى تحقيق مستقبل أفضل للوطن من خلال دورهم المستقبلي في اقتراح الآليات التي تساعد في أداء المهام السياسية والقانونية، وتقديم المشورة والخبرة الجيدة لمجلس النواب.



قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، بجولة تفقدية باللجنة الإنتخابية العامة باستاد الإسكندرية، وعدد من المقار الإنتخابية بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين.



وخلال الجولة، اطمئن المحافظ على إتمام كافة الاستعدادات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم التأكيد علي ضمان سير العملية الانتخابية من حيث تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وكذا مراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية.



وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، لافتا أن هذا العرس الديمقراطي يأتى امتدادًا لما حققه أبناء مصر.



وأكد أن جميع الجهات التنفيذية المعنية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.



يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ ٤٠٥١٧٠٠ ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعــدد المراكز الانتخابية ٣٩٥ مركز مقر انتخابي، و‏عدد اللجان الفرعية ٧٢٧ لجنة فرعية.

وعقد أمس محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع جميع الأجهزة المشاركة في عملية انتخابات عضوية مجلس الشيوخ بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف علي كافة التجهيزات والإجراءات التي تم تنفيذها.



وصرح أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا، على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.



حث الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية منتسبي الجامعة بضرورة المشاركة في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى لاختيار من ينوب عنهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، من أجل دعم واستقرار الحياة السياسية، وضمان إصدار التشريعات بعد دراسة وافية ومتعمقة.