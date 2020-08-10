قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، بجولة تفقدية باللجنة الإنتخابية العامة باستاد الإسكندرية، وعدد من المقار الإنتخابية بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين.

وخلال الجولة، اطمئن المحافظ على إتمام كافة الاستعدادات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم التأكيد علي ضمان سير العملية الانتخابية من حيث تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وكذا مراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، لافتا أن هذا العرس الديمقراطي يأتى امتدادًا لما حققه أبناء مصر. 

وأكد أن جميع الجهات التنفيذية المعنية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ ٤٠٥١٧٠٠ ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعــدد المراكز الانتخابية ٣٩٥ مركز مقر انتخابي، و‏عدد اللجان الفرعية ٧٢٧ لجنة فرعية.

وعقد أمس محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع جميع الأجهزة المشاركة في عملية انتخابات عضوية مجلس الشيوخ بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف علي كافة التجهيزات والإجراءات التي تم تنفيذها.

وصرح أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا، على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان اعتبارا من صباح يوم الاثنين وحتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.

وكذا إنشاء غرفة عمليات (الاغاثة والانقاذ) بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء باطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلي فرق متنقلة.
استعداد الأسعاف والمرافق.


أما فيما يخص بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات فتم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي.


ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة (بعدد 30 وحدة ديزل) كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ والتأكيد علي قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة.

قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية
قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية
قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية
قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية
قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية
قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية

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مجلس الشيوخ الاسكندرية إنتخابات مجلس الشيوخ

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