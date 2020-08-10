لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالإشراف على اعمال لجنه المرور على المنشآت، المصانع، والمخازن، والمتاجر بنطاق المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة والاماكن التى قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال او الانفجار، حرصا على سلامه الجميع.

وقد رافق اللجنه اللواء أحمد عبد الفتاح مهدى مدير إدارة الحماية المدنية ولفيف ممن القيادات التنفيذية والأمنية المختصة.


واوضح نائب المحافظ ان اللجنه قامت بالمرور على عدد من المصانع والمنشأت الانتاجية والمخازن التابعه لها بالمنطقة الصناعية بجمصة، وعلى مخازن شركة الدلتا للكيماويات، مشيرا الى انه تم التأكيد على ضرور توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية ضد اخطار الحريق، واشتراطات السلامه والصحة المهنية بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك حرصا على سلامه العاملين والمتعاملين مع المنشآت والمصانع.

وأضاف نائب المحافظ أنه تلاحظ للجنه وجود بعض السلبيات وتم التنبية على اتخاذ الإجراءات الفورية لتلافيها، وقد تضمنت الملاحظات عدم اكتمال منظومه الاطفاء وعدم مرعاه الاشتراطات فى التخزين فى الاماكن العامه والتخزين فى العراء وعدم وجود عماله مدربه على أعمال الحمايه المدنية والإطفاء ووضع مخزونات خلف الابواب وعدم توافر التهوية اللازمة في بعض أماكن التخزين ممايعوق استخدامها للحماية المدنيه، مشيرا الى انه تم التنبيه على سرعه تلافى هذه الملاحظات حفاظا على الممتلكات والارواح، واضاف بان اللجنه ستستمر فى اعمال التفتيش والمرور لتغطية كافة المواقع بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا للقرار الذى اصدرة المحافظ فى هذا الشأن.

واشار نائب المحافظ انه طبقا لقرار المحافظ فقد تم وضع برنامج للمرور على المواقع المعنيه بنطاق المحافظة
ويتم اعداد تقارير شاملة بتائج الاعمال بصفة دوريه وعرضها على المحافظ لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فى فورا، موضحا ان القرار ركز على الاماكن الاكثر خطورة ونقاط الضعف المتطلب التغلب عليها، وفق برنامج لاولويات المرور عليها بنطاق المحافظة.

يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها مسئولى الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنميه الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة، والشئون القانونية والبيئة بالمخافظة والطب الوقائى واعضاء من شركة غاز مصر.

لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية
لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية
لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية
لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية
لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية
لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية
لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية
لجنة للمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي بالدقهلية

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