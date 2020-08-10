بعد استقالته.. كاتب لبناني لـ"حسان دياب": تصريحاتك مضحكة مبكية (فيديو)





وأكد أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى عن انفجار مرفأ بيروت والشعب يريد إنهاء سيطرته على الحياة السياسية.



وتابع "الشعب انتفض ضد حكومة سعد الحريري ثم جاءت الأسوء منها»، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أنفاق عديدة تحت مرفأة بيروت خاضعة لسيطرة حزب الله.



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات أنفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية.







قال طوني آبي نجم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني شريك الطبقة السياسية التي اتهمها بالفساد.وتابع نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن تصريحات دياب مضحكة ومبكية في الوقت ذاته، فهو يعيش في عالم الخيال بعيد عن الواقع ويجب عرضه على طبيب أمراض نفسية.وأضاف حسان دياب يتحدث عن المؤامرة دائما وهو شريك أساسي لأرباب الفساد، وحكومته لم تتخذ أي قرار إصلاحي على الإطلاق، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة اللبنانية تعقد تفصيلة صغيرة في المشهد اللبناني.وأكمل "إذا لم يبدأ علاج الأزمة من حزب الله وأسلحته وهيمنته لن يحدث جديد".