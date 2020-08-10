بعد استقالته.. كاتب لبناني لـ"حسان دياب": تصريحاتك مضحكة مبكية (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال طوني آبي نجم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني شريك الطبقة السياسية التي اتهمها بالفساد.

وتابع نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن تصريحات دياب مضحكة ومبكية في الوقت ذاته، فهو يعيش في عالم الخيال بعيد عن الواقع ويجب عرضه على طبيب أمراض نفسية.

وأضاف حسان دياب يتحدث عن المؤامرة دائما وهو شريك أساسي لأرباب الفساد، وحكومته لم تتخذ أي قرار إصلاحي على الإطلاق، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة اللبنانية تعقد تفصيلة صغيرة في المشهد اللبناني.
وأكمل "إذا لم يبدأ علاج الأزمة من حزب الله وأسلحته وهيمنته لن يحدث جديد".

وأكد أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى عن انفجار مرفأ بيروت والشعب يريد إنهاء سيطرته على الحياة السياسية.

وتابع "الشعب انتفض ضد حكومة سعد الحريري ثم جاءت الأسوء منها»، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أنفاق عديدة تحت مرفأة بيروت خاضعة لسيطرة حزب الله.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات أنفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية.


أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة صلاح يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

زيدان يصدم يوفنتوس بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرئيس اللبناني يقبل استقالة حكومة حسان دياب

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يؤجل صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

07:29 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى