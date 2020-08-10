رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، عدداً من المقار الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بمدينة دمياط الجديدة، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين قبل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ صباح غدٍ الثلاثاء و بعد غدٍ الأربعاء الموافقين 11، 12 أغسطس الجاري.


وتفقد رئيس الجهاز مقري لجنتي مدرستي خالد بن الوليد بالحي الرابع، وعمر بن عبدالعزيز بالحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم للجان، وتوفير المظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس، وتجهيز المقاعد والكراسي المتحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا توفير مواد التطهير والتعقيم.


وأضاف رئيس الجهاز أنه تم اختيار اللجان الانتخابية الفرعية بالدور الأرضي بالمدارس وقريبة من الباب الرئيسي تيسيراً علي المواطنين، مؤكداً علي ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء الإدلاء بأصواتهم ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، في سبيل رفعة بلدنا واستقراره واستكمالا لمسيرة الإنجازات.


وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مقار انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تفقد مقرى انتخاب بمدرستي "الطبري" و"الشهيد الرائد ياسر جنينه".

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم اللازمة باللجان، وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين حيث تم الانتهاء من المظلات أمام المقرات لحماية الناخبين من حرارة الشمس أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا الملصقات التحذيرية اللازمة لتحقيق التباعد بين الناخبين في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم توفير الأدوات الوقائية أمام اللجان من مطهرات وكمامات وجونتيات طبية حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
رئيسا جهازي مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتابعان استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

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