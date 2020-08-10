الزمالك يغلق الباب في وجه رحيل نجم الفريق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الإجتماع  مع إسلام جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأكد باتريس كارتيرون ان اللاعب يمتلك الكثير لتقديمه مع الزمالك، وسيواصل الدفع به خلال المباريات المقبلة لمنحه فرصته الكاملة، وطالبه بضرورة التركيز الشديد داخل وخارج الملعب، وأنه لم يطلب رحيله حتى الأن مثلما يتردد.


ويلعب الزمالك في التاسعة مساء اليوم، مع الاتحاد السكندري، في أولى مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب، حيث يأمل الفريق الأبيض في الاستمرار بالانتصارات، عقب الفوز في المباراة السابقة على المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للمسابقة.

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