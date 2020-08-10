محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تم تشكيلها لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء الأربعاء القادمين بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ واللواء هشام شادي السكرتير العام والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.

حيث تابع المحافظ سير العمل وتجهيزات غرفة عمليات الديوان العام والتأكد من التواصل الدائم بغرف العمليات الفرعية الموجودة بكل مركز ومدينة لمتابعة سير العملية الإنتخابية ومدى الإقبال على اللجان وتلقي بلاغات المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والعمل على حلها وغيرها من المعلومات والبيانات المطلوبة خلال عملية الإقتراع.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته، خلال تفقده اليوم لعدد من المراكز واللجان الانتخابية، بضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين،وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وكذلك متابعة مواعيد فتح وغلق اللجان لاستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت أولًا بأول.

كما تفقد محافظ بني سويف الغرفة المركزية بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مطمئنا على توافر كافة التسهيلات لقيام أعضاء الغرفة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، موجهًا التنفيذيين المعنيين بمتابعة أعمال الغرفة مع مكتب المستشار العسكري لتوفير أية متطلبات مستجدة أولا بأول.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غُنيم قد استقبل "بمكتبه اليوم" اللواء أ.ح سامي محمد سعد بدر قائد قوات تأمين بني سويف وذلك في حضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، حيث تمت مناقشة خطة الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري والجهات التنفيذية والأمنية المعنية، حيث أتمت المحافظة ترتيباتها من خلال تجهيز 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال "مليون و875 ألف و726 مواطن" ممن لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة.
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

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