برشلونة مهدد بفقدان أهم صفقاته

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
صرح كارلوس بيتو وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي أن النجم الأرجنتيني ليس قريبًا من الإنضمام لبرشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما أعلنت وسائل الإعلام مؤخرًا.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني كان قد إعترف بصعوبة التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الحالي.

وقال بيتو في تصريحات لوسائل الإعلام:"أنباء انتقال لاوتارو إلى برشلونة موجودة فقط في وسائل الإعلام ولا علاقة لها بالواقع".

واختتم بيتو تصريحاته قائلاً:"لاوتارو لديه 3 سنوات في عقده مع إنتر ميلان وهو سعيد جدًا هنا".

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