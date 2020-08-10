حنا صالح: لبنان طوت صفحة أسوأ حكومة منذ زمن بعيد (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال حنا صالح الكاتب الصحفي اللبناني، إن حكومة لبنان المستقيلة برئاسة حسان دياب هي امتداد للحكومات السابقة وكانت تتشكل من أحزاب سياسية تقليدية في لبنان وكانت الأغلبية لحزب رئيس الجمهورية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن لبنان طوت صفحة اسوأ حكومة مرت على البلاد منذ زمن بعيد، مضيفا أن الشارع يطالب بحكومة مستقلة عن الأحزاب المسئولة عن جرائم الحرب ضد الشعب اللبناني وتستعيد الثقة مع العالم وأن تيار المستقبل هو المسئول لأنه جزء من صفقة تسليم لبنان إلى إيران وحزب الله.

وأشار إلي أن لبنان أمام مرحلة حاسمة ومجلس النواب غير فعال بدون حكومة قوية فالحكومة هي مصدر السلطة متوقعا عدم تشكيل حكومة سريعا، مؤكدا أن الدول التي وقفت مع بيروت هي السند الحقيقي للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن نظام المحاصصة الطائفي بدعة من خارج الدستور.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات أنفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية.

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