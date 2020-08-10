أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفع بعكس المتوقع خلال شهر يونيو  الماضي.

وسيُولي المستثمرون اهتماماً خاصاً للوضع بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث من المخطط عقد محادثات تجارية بين الجانبين هذا الأسبوع، في حين فرضت الصين عقوبات انتقامية على 11 فرداً من الولايات المتحدة ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن بشأن هونج كونج.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمرير مجموعة أوامر تنفيذية في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها إقرار مبلغ 400 دولار كإعانة بطالة إضافية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 2039.70 دولار للأوقية رابحاً 11.70 دولار.

وكان الذهب قد وصل لمستوى قياسي مرتفع عند 2089.20 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 2032.07 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 93.512.

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