بيراميدز يقهر طنطا بـ"هاتريك" السعيد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قاد عبد الله السعيد فريقه بيراميدز لتحقيق فوز هام على طنطا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث سنحت لأبناء السيد البدوي إحراز هدف التقدم لكن إسلام فؤاد بدد هذه الأحلام والطموحات بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 42 وتصدى لها أحمد الشناوي العائد لحماية عرين بيراميدز بعد غياب طويل.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء أحمد جمال ركلة جزاء لصالح بيراميدز نفذها عبد الله السعيد داخل الشباك مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، وعاد نفس اللاعب وبنفس الطريقة سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58، ليعود السعيد ثالثا ويسجل الهدف الثالث "هاتريك" له ولبيراميدز.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة ليقفز بهم إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

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