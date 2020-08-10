تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن العالم أجمع يعاني من ظاهرة تغير المناخ وهذا واضح من ارتفاع منسوب البحر، وتغير توقيت وكمية سقوط الأمطار، ومن الواضح أن التغيرات المناخية سوف تتزايد خلال السنوات المقبلة.





وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن وزارة الري خلال الفترة الأخيرة أنشأت ما يقرب من 588 منشئًا صناعيًا ما بين سدود وحواجز، وقنوات أرضية، وهذه الأمر ساهم في حماية الكثير من المنشئات العامة والخاصة، خلاف الاستفادة من هذه المياه.





ولفت إلى أن محور زيادة مواد المصرية المائية يعتمد على تحلية مياه البحر، والاستثمار في المياه الجوفية بالشكل الأمثل، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج.





ولفت إلى أن استراتيجية مصر المائية 2037 كان من المتوقع أن تستهدف 50 مليار دولار، ولكن التوقعات تشير إلى تجاوز أضعاف هذا المبلغ.



