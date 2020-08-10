أزمة جديدة تعرقل صفقة مانشستر يوناتيد الكبرى

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن صفقة انضمام الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قد فشلت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت تقارير صحفية بريطانية تصريحات مايكل زورك المدير الرياضي للنادي الألماني عن بقاء النجم الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد رفض دفع مبلغ 120 مليون يورو وهو السعر المحدد لبيع نجمه سانشو حيث أعطى النادي الألماني مهلة للمان يونايتد حتى يوم أمس الإثنين لدفع المبلغ المحدد ولكن تراجع مسئولي النادي الإنجليزي عن إتمام الصفقة.
وكشفت صحيفة جارديان البريطانية أن النجم الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا ضمن قائمة بروسيا دورتموند المسافرة إلى سويسرا لبدء معسكر الإعداد للموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سانشو سوف يتقدم طلب انتقال رسمي لإدارة ناديه من أجل أن يتخلى عن نسبته في قيمة الصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا كاه قد انضم إلى صفوف بروسيا دورتموند في صيف عام 2017 في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي وخاض مع أسود فيستفاليا حتى الآن 99 مباراة في جميع البطولات وسجل 34 هدف.

وقال زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الألماني ونقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي:"نخطط لوجود جادون سانشو في فريقنا هذا الموسم، هذا هو القرار نهائي، أعتقد أن هذا يجيب على جميع أسئلتنا".

واختتم زورك تصريحاته قائلاً:"في الصيف الماضي، قمنا بتعديل راتب سانشو ليتناسب مع تطور آداؤه وقمنا بالفعل بتمديد عقده حتى عام 2023".

أخبار تهمك

فايلر يؤجل صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يصدم يوفنتوس بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الرئيس اللبناني يقبل استقالة حكومة حسان دياب

منذ أقل من ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

خليفة صلاح يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

07:29 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

12:21 م

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى