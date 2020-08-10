محافظ الإسكندرية:727 لجنة فرعية تستعد لاستقبال 4.5 مليون ناخب (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن المحافظة بها لجنة عامة واحدة فقط، وعدد المراكز الانتخابية 395 مركز انتخابي، و727 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين في الاسكندرية أكثر من 4.5 مليون ناخب.

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الإثنين، أن عدد المرشحين الفرديين بالمحافظة على مقاعد مجلس الشوري يقدر بـ 67 مرشحًا على عدد 7 مقاعد فقط، لافتَا إلى أن المحافظة عملت على أعداد مظلات أمام كل لجنة، ومقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطهير كافة اللجان.



وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

 

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

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