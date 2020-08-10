إسراء عبدالفتاح تنعى اليوتيوبر مصطفى حفناوى

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نعت الفنانة إسراء عبد الفتاح اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي اليوم ، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت إسراء عبد الفتاح على الصورة قائلة"ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".



توفى اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.