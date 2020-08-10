البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بقيادة قطاع البنوك، وبدعم قرار الرئيس الأمريكي بتمديد إعانات البطالة في أكبر اقتصاد حول العالم.





وارتفعت أسهم البنوك بنحو 2 بالمائة لتكون الأفضل أداء في البورصات الأوروبية.





في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا بنحو 1.6 بالمائة مع مراقبة التوترات بين الصين والولايات المتحدة.





وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مفاده إقرار إعانة البطالة الأسبوعية الإضافية بقيمة 400 دولار.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي.





وعند التسوية، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 364.6 نقطة، فيما صعد مؤشر "فوتسي 100" بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليصل إلى 6050.5 نقطة.





كما شهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 12687.5 نقطة، في حين زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 4909.2 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1752 دولار.