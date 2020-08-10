سياسي لبناني: "حسان" بحاجة لعرضه على طبيب نفسي.. ولا أحد يأسف على رحيله

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
طالب طوني أبي نجم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، بعرض رئيس مجلس الوزراء المستقيل حسان دياب على طبيب أمراض نفسية بعد التصريحات التي أدلى بها اليوم خلال تقديم استقالته واتهامه للقوى السياسية بالفساد، قائلًا: "حسان يتحدث عن فساد القوى السياسية التي أتت به رئيسًا للحكومة".

وأضاف "نجم"، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لا أحد يأسف على رحيل حسان دياب، والشارع اللبناني يريد عدم عودة الفاسدين، وسيطرة حزب الله على الحياة السياسية هي السبب فيما يحدث حاليًا في المجتمع".

وأشار إلى حزب الله هو المسئول عما حدث في مرفأ بيروت، مضيفًا "الحزب المسئول عن الأنفاق تحت المرفأ الذي كان يدير عليها ما يقرب من 50 مليون دولار، وحسن نصر الله وإيران يحاولان كسب وقت لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

هذا وكان قد ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد شرعت في أعقاب انفجار بيروت الأليم في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا سيادته مجددًا على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكل الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

 

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