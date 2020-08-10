بأبيات شعرية ..سوسن بدر تدعم الشعب اللبناني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:03 م
سوسن بدر
سوسن بدر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سوسن بدر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سوسن بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، وعلقت قائلة "من قلبى سلام لبيروت ..وقبل للبحر والبيوت ..لصخرة كأنها وجه بحار قديم ..هى من روح الشعب حمر ..هى من عرفة خبز وياسمين ..فكيف صار طعمها طعم نار ودخان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والتي كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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