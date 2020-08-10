تعرف على حجم المساعدات الإماراتية لاحتواء وباء كورونا حول العالم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن ارتفع حجم المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم إلى 1292 طناً من معدات الحماية الشخصية، ومساعدات طبية وغذائية عبر 137 رحلة طيران، تم تسييرها إلى 93 دولة حول العالم، لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، أن الدولة أرسلت مؤخراً طائرتي مساعدات إلى لبنان بحجم 30 طناً، و12 طناً، تحتوي علي أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى، وطائرة مساعدات تحتوي على 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، من أصل 90 طناً مخصصة لها، لدعم جهود 90 ألفاً من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

كما أرسلت طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، وسيستفيد منها 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، حيث سبق أن أرسلت الدولة طائرتين تحملان 21 طناً من المساعدات الطبية، إضافة إلى 200 ألف جهاز فحص كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفاً من الكوادر الطبية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا التحرك الفوري يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لكل محتاج.

وأوضحت أن دولة الإمارات تسعى إلى توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة في مثل تلك المواقف، تأكيداً على التضامن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كل الجهود للتخفيف من آثارها، وسيتم العمل على تقييم الوضع لدراسة ما يمكن تقديمه. كما أكدت أن دولة الإمارات تعزز بهذه المساعدات الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية وباء (كوفيد-19)، وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، فقد عملت على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار، حيث قدمت المساعدات إلى عدة دول من بينها الصين، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإيران، وباكستان، والبرازيل، وروسيا، واليمن، وأفغانستان، وغيرها.

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