وحش الألعاب.. ننشر مواصفات حاسوب أسوس "ROG Zephyrus Duo 15"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:15 م
ROG Zephyrus Duo 15
ROG Zephyrus Duo 15
يعتبر حاسوب أسوس ROG Zephyrus Duo 15 من أهم الأجهزة التي انطلقت هذا العام، لأنه يمتاز بوجود معالج رسومات إنفيديا RTX 2080 SUPER ومعالجات إنتل الجيل العاشر، ويمكننا تسميته “وحش الألعاب والأحمال الثقيلة الأنيق”، ولمعرفة سبب هذه التسمية دعونا نتحدث بإسهاب عنه. 

يمتاز ROG Zephyrus Duo 15 GX550 بتصميم أنيق نحيف معدني بالكامل وشاشة عالية الدقة UHD IPS 60Hz بقياس 15.6 بوصة وباعتماد G-SYNC مع حواف صغيرة جدًا على الأطراف ولوحة مفاتيح مضية بتصميم أنيق تحتوي لوحة لمسية يمكن تحويلها بين لوحة لمسية بديلة عن الفأرة أو لوحة أرقام لتسهيل استخدام الأرقام، وبين الشاشة الرئيسية ولوحة المفاتيح هناك شاشة أخرى لمسية بقياس 14 بوصة UHD AH-VA IPS تدعم القلم الذكي وبابتكار جديد تضيف للمستخدمين المزيد من المزايا.

تعمل لوحة اللمس على جعل لوحة المفاتيح أصغر، فهي تقلل من المساحة التي يستهلكها وجود لوحة اللمس وتعوضها بلوحة ذكية في مكان الأرقام الجانبية لتحويلها حسب الحاجة بين الأرقام أو واللوحة اللمسية.

فيما تعمل الشاشة المزدوجة على تقديم المزيد من الخيارات للاعبين وصانعي المحتوى سواءً في العرض أو التحكم بطريقة أفضل مقارنة بوجود شاشة واحدة.

عتاد جبار للاعبين وصانعي المحتوى يقوده معالج إنفيديا GeForce RTX 2080-Super Max Q
عند اتخاذ قرار بشراء حاسوب محمول للحصول على تجربة لعب رائعة وسلسة أو لاستخدامه في صناعة المحتوى أو البرمجة وغيرها من الأعمال التي تحتاج قوة كبيرة، فإن السؤال الأهم يتمحور حول قوة معالج الرسومات “كارت الشاشة”. خاصة وأن معالج الرسومات له دور كبير في تقديم التجربة السلسة والسريعة.

كما اصطحبت أسوس أناقة التصميم مع أقوى معالج رسومات بالسوق GeForce RTX 2080-Super Max Q بذاكرة افتراضية 8 جيجابايت من إنفيديا والذي يوفر معه تقنية تتبع الأشعة الرائعة وتقنيات ذكاء اصطناعي ومعالجة رائدة مع التعلم العميق بفضل DLSS 2.0 والتي تعمل بدورها على زيادة كفاءة معالج الرسومات والجهاز بالكامل بطريقة ذكية عند الحاجة مع الحفاظ على استهلاك قليل للطاقة.

ولدعم معالج رسومات إنفيديا، فإن المعالج المركزي يستوجب إمكانيات كبيرة، وهذا ما حصل مع إضافة معالج إنتل الجيل العاشر Comet Lake i9-10980HK القوي، بجانب ذاكرة رام سريعة DDR4 3200MHz SDRAM بسعة تصل 32 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بسعة 2 تيرابايت. وهي إمكانيات تجعله ضمن قمة الحواسيب المحمولة.

وللحصول على لمحة بسيطة حول الفروقات التي توفرها معالجات RTX SUPER مع تتبع الأشعة وغيرها، يمكن مشاهدة الفيديو التشويقي للعبة Minecraft بالأسفل، لكن تبقى هذه مجرد لمحة بسيطة تتحول إلى ذكرى لا تُنسى عن تجربتها في الواقع.

تعد عملية التبريد من الأساسيات معه، وهو ما لم يفوته حاسوب أسوس المحمول مع نظام تبريد Thermal Grizzly السائل والمواد المعدنية المستخدمة في النظام التي تمتص الحرارة بشكل كبير وتخففها إلى 8 درجات أقل من المعتاد. كما أن الشركة أضافت ميزة ذكية في نظام التبريد عند رفع الشاشة الثانوية للاستخدام، فإن نظام التهوية أسفلها سيساهم بتخفيف حرارة الجهاز أكثر وأكثر مع زيادة الأحمال.

ويتميز حاسوب الألعاب ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) كذلك بوجود بطارية 90 واط/ الساعة هي الأضخم من أسوس على الإطلاق لمساعدة المستخدمين على قضاء أكبر وقت ممكن على شحنة واحدة. كذلك هناك دعم للشحن السريع عبر منافذ Thunderbolt ومنافذ USB C المتوفرة بالجهاز.

وبجانب ذلك، فالجهاز يقدم منفذين USB A من الجيل الأول على الجانب الأيمن، وأخر من الجيل الثاني في الأسفل، ومنفذ HDMI 2.0، بجانب منفذين للسماعة والميكروفون.

يأتي جميع العتاد السابق ضمن 2.4 كجم من الوزن فقط وأبعاد نحيفة 36×26.8×2.1، وبتصميم أنيق مع تجربة MAX-Q من إنفيديا.

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