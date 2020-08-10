تنسيقية الأحزاب: 10% نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ (فيديو)

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أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، على دور المرأة المصرية في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ هي 10%.



وقالت إيمان في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن مصر فقدت منذ 2014 الغرفة النيابية الثانية، مشددة على أهمية مجلس الشيوخ في مناقشة القوانين التي تطرح عليه من مجلس النواب أو التي تأتي مباشرة من الرئيس.



وشددت على ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مطالبة المصريين النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.



وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.



ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.



وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.