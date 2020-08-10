6 % ارتفاع فى أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 6 %  مع مكاسب قوية للذهب  خلال الجلسة مع إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحفيزية بعد أن أقر 400 دولار إعانة بطالة إضافية أسبوعيا.

وتستفيد الملاذات الآمنة من إجراءات التحفيز المالي كونها يمكن أن تثير التضخم وتؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي بأنه من الممكن التوصل لصفقة  مع الكونجرس بشأن حزمة التحفيز الإضافية هذا الأسبوع.

وجاءت مكاسب الفضة مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع فرض الصين عقوبات على 11 أمريكيًا، بعدما قررت واشنطن استهداف مسؤولين صينيين ورئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر  بنحو 5.7 بالمائة ليصل إلى 29.35 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 29.53 دولار ليكون على الطريق الصحيح نحو أعلى تسوية منذ فبراير  2013.

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