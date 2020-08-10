القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري في البدرشين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:14 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري بمركز البدرشين جنوب المحافظة وتبين أن خلافات ثأرية وراء قتله، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقا لكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري، على يد مجهولين، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بمقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بنطاق المركز.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، ورجحت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أن خلافات ثأرية السبب في ارتكاب الجريمة، وقال أحد شهود العيان أن شقيق المجني عليه قتل ربة منزل عن طريق الخطأ في وقت سابق.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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طلق ناري شاب بوابة الفجر المتهم البدرشين

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