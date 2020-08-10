عقب وفاته.. نجوم الفن يعبرون عن حزنهم لوفاة اليوتويبر مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:07 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
مي مرسي
رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك عقب تعرضه لجلطة ونقله لأحد المستشفيات والذي وجد بها لعدد من الأيام إلى أن وافته المنية.

وكان "حفناوي" ضحية التشخيص الخاطئ حيث بدأت معاناته منذ شعوره بألم في جنبه الأيسر، فذهب لأحد المستشفيات ولم يتبين أنها بوادئ جلطة مما أدى إلى سوء حالته الصحية.

وحزن الجمهور وجميع الفنانين على فقدان اليوتيوبر مصطفى حفناوي، لكونه لايزال في رعين شبابه،وقام بنعيه الكثير من الفنانين ويرصد "الفجر الفني" نعي الفنانين لفقدان الشاب مصطفى حفناوي:

نعى وفاة مصطفى حفناوي المطرب عمرو جمال من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) صدق الله العظيم،لله الحكم من قبل ومن بعد،يارب يغفرلك ويرحمك،ويلطف قلبنا مكسور من بعدك والله العظيم ربنا يصبر أهلك ويصبرنا على فراقك يا مصطفى سلام يا مصطفى".

والمطرب الشعبي حمو بيكا، نعى وفاة مصطفى حفناوي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "البقاء لله مصطفي حفناوي في ذمه الله".

ونعى وفاة مصطفى حفناوي أيضا الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبر اهلك وحبايبك وكل "الناس اللي قلبها موجوع عليك ادعوله كتير اوووي يا جماعة.

ونعت هنا الزاهد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "حاجة توجع القلب،أول مرة أزعل على حد كده،أنا أصلا معرفوش ربنا يكون في عون أهلك وصحابك،وكل اللي يعرفوك انت ربنا بيحبك أوي،يا مصطفى خلي اللي يعرفك وميعرفكش يدعيلك لا إله إلا الله أنا مش عارفة أقول إيه إن لله وإنا إليه راجعون".

ونعت أيضا شيما الحاج وفاة مصطفى حفناوي، من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "ربنا يرحمك يارب ويجعل مثواك الجنة ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ولله قلوبنا كلنا مفطورة عليك بس ما بتتعز علن اللي خلقك لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك رحمة تسع الدنيا بأكملها ويربط على قلب امك ويلهم اهلم الصبر والسلوان ولا اله الا الله محمد رسول الله فالجنة انشالله".

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