محام يكشف عن تداول مادة نترات الأمونيوم بالسوق المصري.. وخبير مفرقعات يعلق (فيديو)

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قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، إن السبب الحقيقي لانفجا بيروت كما أعلنت كل الجهات هو انفجار كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بسبب سوء التخزين.



وأضاف "عطا الله"، من خلال برنامجه "الافوكاتو" المذاع علي قناه "النهار"، أن هذه المادة متداولة بشكل كبير في الأسواق المصرية وأسواق الاونلاين ومصرح لأي شخص باستخدامها في الزراعة ومحلات الورود وخلافه، وأن هذه المادة تسبب في انفجارات كثيرة حول العالم في القرن الماضي.



وعلق اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للمفرقعات بالقاهرة سابقا، من خلال اتصال هاتفي ببرنامج الافوكاتو مع الاعلامي ايمن عطا، أن يوجد نتيرات الامونيوم في السوق المحلي وبيكون نسبة النيتروجين فيها 25% ليتم استخدمها في حصاد الزراعة، يخضع السوق المحلي لإجراءات رقابية للحفاظ علي طرق التخزين والتداول تحت إشراف الحماية المدنية والمفرقعات.



وأشار عبد الظاهر أن اشتعال نتيرات الامونيوم ليس له علاقة بطرق التخزين ولكن تساعد علي الاشتعال محفزات الاشتعال.



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات أنفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية.



وقد أعرب الرئيس خلال كلمته عن الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي ماكرون للمبادرة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، والذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان، داعيًا سيادته المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددًا من خلال تجاوز الآثار المدمرة لحادث بيروت وإعادة إعمار ما تعرض للهدم.



كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد شرعت في أعقاب انفجار بيروت الأليم في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا سيادته مجددًا على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكل الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

