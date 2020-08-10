أسعار الذهب تقلص الخسائر قبل نهاية التعاملات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:05 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
قلصت أسعار الذهب الخسائر قبل نهاية التعاملات اليوم الإثنين، وعقب صدور بيانات اقتصادية وترقب التوتر التجاري الأمريكي الصيني، حيث من المخطط عقد محادثات تجارية بين الجانبين هذا الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، حظر الرئيس الأمريكي اثنين من التطبيقات الصينية الشهيرة وهما "تيك توك" و"ويشات"، كما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 11 فرداً بما في الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمرير مجموعة أوامر تنفيذية في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها إقرار مبلغ 400 دولار كإعانة بطالة إضافية، وهو ما شكل ضغوطاً على المعدن النفيس في وقت مبكر من التعاملات قبل أن يتحول للصعود.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفع بعكس المتوقع خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 2058.10 دولار للأوقية رابحاً 30.10 دولار.

وكان الذهب قد وصل لمستوى قياسي مرتفع عند 2089.20 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة مسجلاً 2044.72 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.05 بالمائة ليهبط إلى 93.391.

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