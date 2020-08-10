زيدان يصدم يوفنتوس بهذا القرار

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استبعد مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، قبول عرض إدارة يوفنتوس، لتولي تدريب "السيدة العجوز" خلفاً لماوريسيو ساري.


وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني، إن يوفنتوس عرض على زيدان من خلال وسطاء تولي تدريب اليوفىي، خلفاً لساري قبل الإعلان عن تعيين أندريا بيرلو، وذلك مقابل 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما رفضه المدرب الفرنسي لرغبته في استكمال مشواره مع ريال مدريد.

وتابع الموقع الإسباني: "الراتب الذي عرضه يوفنتوس على زيدان والبالغ 15 مليون يورو في الموسم الواحد، أكثر مما يحصل عليه المدرب الفرنسي مع "الملكى" والبالغ 12 مليون يورو".

يذكر أن  زيدان أكد في تصريحات سابقة أن هدفه من التدريب ليس المال، وأنه سيذهب وسيكون حيث يريد، وهو يريد الآن أن يواصل صنع التاريخ في مدريد.

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