قانوني: الكمامة ضرورية في طوابير الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ غدًا (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد نبيل حلمي، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق السابق، على أهمية مجلس الشيوخ ودوره الكبير في السلطة التشريعية وتحقيق، مناشدًا المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات المقرر لها غدًا وبعد غد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال حلمي في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن كل مواطن مطالب بمعرفة مكان تصويته من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات؛ مؤكدًا على ضرورة استخدام الكمامات خلال الوقوف في طابور الاقتراع.

وأشار إلى أن المواطن في اللجنة سوف يحصل على بطاقتين للتصويت، واحدة لمرشحي القوائم والأخرى للمرشحين الفردي، وأمام كل مرشح رمزه للتسهيل على المواطنين، موضحًا أن عدد المرشحين الفردي تختلف من منطقة لأخرى حسب الكثافة السكانية والعدالة في التمثيل في مجلس الشيوخ.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

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