"وجعت قلبي يا مصطفى بجد" أحمد خالد صالح ينعى مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:07 م
حفناوي
حفناوي
نادين نجدي
نعى الفنان أحمد خالد صالح اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق صالح على صورته قائلاً:"وفاة مصطفي حفناوى وجع قلوب الناس كلها، حقيقي من الشباب الناجحة و المحترمه سواء ف شغلها او ف مجالها عموما شاب طموح وناجح وتقريبا شخصيه محبوبه للناس كلها ودا الاكيد بعد ما كانت مصر كلها بلعالم اجمع كان بيدعيلك مسلم ومسيحي، انت وجعت قلبي شخصيا يا مصطفي بجد،ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبر اهلك واصحابك، ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، الله يرحمك يا حبيب قلبي،أسألكم الفاتحة" .

توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.

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