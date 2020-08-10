شيما الحاج تنعى وفاة مصطفى حفناوي

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نعت شيما الحاج وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك من خلال مشاركتها صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "الحاج" تعليقا على الصورة قائله: "ربنا يرحمك يارب ويجعل مثواك الجنة ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ولله قلوبنا كلنا مفطورة عليك بس ما بتتعز علن اللي خلقك لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك رحمة تسع الدنيا بأكملها ويربط على قلب امك ويلهم اهلم الصبر والسلوان ولا اله الا الله محمد رسول الله فالجنة انشالله".



يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي توفى اليوم، إثر تعرضه لجلطة نفل على إثرها إلى أحد المستشفيات وكان "حفناوي" ضحية التشخيص الخاطئ.