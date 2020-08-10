صحيفة: الإمارات أثبتت أنها مركز للعمل الخيري بالعالم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
وكالات


أشارت صحيفة البيان الإماراتية، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنها مركز للعمل الخيري في العالم، حيث يفيض خيرها على جميع الدول، تاركة شواهد ومنجزات تؤكد أنها أيقونة العطاء الإنساني، من خلال جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم، وإسهاماتها الكبيرة في نجدة المستضعفين والمنكوبين.

وأضافت الصحيفة، أن مساعدات الدولة نابعة من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، إذ تسهم في تقديم العون للدول الأشد فقرا والدول النامية، وللمنظمات الدولية، فهي توجه رسالة للعالم أجمع أنها بلد الإنسانية العظيمة، وأنها منبع الخير والوفاء للجميع، فعطاؤها نهر متدفق لا ينضب، وقد باتت شعلة الخير والإنسانية في العالم، حيث إن رايتها ستظل خفاقة دائما في سماء الإنسانية".

ولفتت إلى أن الدولة أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي، وبالأرقام والإحصاءات، حيث طالت مساعداتها، أصقاع الأرض، وعمت بخيرها مختلف الدول دون النظر في تباين الديانات والسياسات.

واختتمت "البيان" افتتاحيتها بالقول، إن "دولة الإمارات شكلت بهذا النهج الإنساني المتوازن في قراءتها لمعطيات جائحة «كوفيد 19»، نموذجا يحتذى في العمل الإنساني والخيري، وحظيت بمكانة مرموقة جعلتها محل تقدير واحترام كل الأمم، فهي تضع الإنسان أينما كان في موقع الصدارة، وتعتبره الغاية القصوى لما يجب أن تهدف إليه السياسة وأدواتها.

أخبار تهمك

نجم انبي يحسم مصيره من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من بيرلو على قيادة يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 10 ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خليفة صلاح يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يُضحي بنجم ليفربول من أجل ألكانتارا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

04:30 م

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

05:57 م

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

05:18 م

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى