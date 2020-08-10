دعاء العام الجديد 1442- 2020.. افضل أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442 مكتوب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:41 م
رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية
دعاء العام الجديد 1442- 2020.. افضل أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442 مكتوب

رأس السنة الهجرية 1442، العام الهجري الجديد 1442، يبحث الكثير من المسلمين بمختلف الدول العربية والافريقية، الأن على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن ادعية العام الهجري الجديد 1442، الذي ينتظره كافة المسلمين من العام إلى الأخر، حيث أنه اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي، حيث يُعتبر هذا اليوم هو أجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية، ومن خلال هذا التقرير نقوم بتقديم كافة أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442 خلال السطور التالية.


رأس السنة الهجرية 1442- 2020

ينتظر جموع المُسلمين بمختلف الدول العربية والإسلامية يوم رأس السنة الهجرية للإحتفال به مع أسرتهم، خاصة وأنه يُعتبر أجازة رسمية بالنسبة للجميع، ولذلتك يشهد محرك البحث الشهير “جوجل”، تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين بحثًا عن موعد الاحتفال وحلوله هذا العام 2020 ، والذي يوافق يوم  الخميس المقبل 20 أغسطس 2020،بعدما يتم استطلاع الهلال يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020.


العام الهجري الجديد 1442

يُعتبر العام الهجري هو بداية اعتماد التاريخ الهجري في سنة 17 هـ، حيث اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب التأريخ بداية من غرة شهر محرم من العام الأول للهجرة النبوية، ومما ذُكر في سبب اعتماد عمر للتاريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: «أرخ بالمبعث»، وبعضهم: «أرخ بالهجرة»، فقال عمر: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل»، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قال بعضهم: «ابدءوا برمضان»، فقال عمر: «بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم»، فاتفقوا عليه.


أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك  وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم إني أسألك الصحة والعفه وحسن الخلق والرضاء بالقدر.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها  إن ربي على صراط مستقيم.

دعاء العام الجديد 1442- 2020.. افضل أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442 مكتوب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

راس السنة الهجرية 1442 رأس السنة الهجرية دعاء رأس السنة الهجرية العام الهجري الجديد 1442

أخبار تهمك

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

منذ ساعتين و 20 دقيقة

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 20 دقيقة

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

خليفة صلاح يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تفاصيل دفن وجنازة مصطفى حفناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يُضحي بنجم ليفربول من أجل ألكانتارا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

زيدان يصدم يوفنتوس بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يؤجل صفقة الموسم

منذ 19 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير: الزمالك سيقدم انطلاقة قوية في الدوري.. وهذا اللاعب سيصنع فارقاً في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم انبي يحسم مصيره من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

أفضل دعاء لاستقبال العام الهجري الجديد

دعاء ختم القرآن: اللهم ارحمني بالقرآن واجعلهُ لي إماماً ونوراً وهدىً ورحمة

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوباً وبصوت إمام وخطيب المسجد الحرام

رؤية هلال محرم 2019/1441 | دار الافتاء تعلن أول أيام العام الهجري 1441 | استطلاع رؤية هلال محرم | رأس السنة الهجرية

خالد الجندي: الهجرة ضرورية في بعض الأحيان لإقامة الدين (فيديو)

اعتمدها "عمر بن الخطاب".. تعرف على خير الأدعية في رأس السنة الهجرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 م

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

04:30 م

زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

05:57 م

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

05:18 م

برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى