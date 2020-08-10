دعاء العام الجديد 1442- 2020.. افضل أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442 مكتوب

رأس السنة الهجرية 1442، العام الهجري الجديد 1442، يبحث الكثير من المسلمين بمختلف الدول العربية والافريقية، الأن على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن ادعية العام الهجري الجديد 1442، الذي ينتظره كافة المسلمين من العام إلى الأخر، حيث أنه اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي، حيث يُعتبر هذا اليوم هو أجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية، ومن خلال هذا التقرير نقوم بتقديم كافة أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442 خلال السطور التالية.









رأس السنة الهجرية 1442- 2020





ينتظر جموع المُسلمين بمختلف الدول العربية والإسلامية يوم رأس السنة الهجرية للإحتفال به مع أسرتهم، خاصة وأنه يُعتبر أجازة رسمية بالنسبة للجميع، ولذلتك يشهد محرك البحث الشهير “جوجل”، تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين بحثًا عن موعد الاحتفال وحلوله هذا العام 2020 ، والذي يوافق يوم الخميس المقبل 20 أغسطس 2020،بعدما يتم استطلاع الهلال يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020.









العام الهجري الجديد 1442





يُعتبر العام الهجري هو بداية اعتماد التاريخ الهجري في سنة 17 هـ، حيث اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب التأريخ بداية من غرة شهر محرم من العام الأول للهجرة النبوية، ومما ذُكر في سبب اعتماد عمر للتاريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: «أرخ بالمبعث»، وبعضهم: «أرخ بالهجرة»، فقال عمر: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل»، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قال بعضهم: «ابدءوا برمضان»، فقال عمر: «بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم»، فاتفقوا عليه.









أدعية أستقبال العام الهجري الجديد 1442





اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار.





اللهم إني أسألك الصحة والعفه وحسن الخلق والرضاء بالقدر.





اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.



