أول تعليق من بيرلو على قيادة يوفنتوس

أعرب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي عن إستعداده لقيادة السيدة العجوز وذلك بعد إعلان النادي الإيطالي عن تعيينه كمدير فني للفريق الأول بعقد لمدة موسمين.





وأعلن يوفنتوس في الآونة الأخيرة عن إقالة ماوريسيو ساري من تدريب الفريق بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا وتعيين النجم السابق للفريق أندريا بيرلو مديراً فنياً جديداً حتى صيف 2022.





وعاد أندريا بيرلو إلى ناديه السابق يوفنتوس منذ حوالي أسبوعين من أجل قيادة فريق اليوفي تحت سن الـ23 عامًا قبل أن تسند له مهمة تدريب الفريق الأول مؤخرًا.





وقال بيرلو عبر حسابه الشخص عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أنا سعيد للغاية ويشرفني أن أتلقى مثل هذا الاحترام والثقة من يوفنتوس، أنا جاهز لهذه الفرصة الرائعة".



