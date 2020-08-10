خالد الصاوي ينعى مصطفى حفناوي

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نعى الفنان خالد الصاوي اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلق الصاوي على صورته قائلاً:"إنا لله وإنا إليه راجعون

ينعي الفنان خالد الصاوي اليوتيوبير وفقيد الشباب المغفور له باذن الله المرحوم مصطفى حفناوي...نسأل الله العلي القدير ان يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة وان يلهم والدته واصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان....نسألكم الدعاء والفاتحة"





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.