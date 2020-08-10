نداء شرارة تروي ما حدث لمصطفى حفناوي وتنعيه

Advertisements

نعت الفنانة نداء شرارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلقت شرارة على صورته قائلة:"‏ لا حول ولا قوة الا بالله من اسبوع ...كان قاعد مع اصحابه...ووقع ودخل بغيبوبه وحالته ...صارت صعبه جدا وكلنا دعيناله...وحزنا عشانو من غير ما نعرفه عن قرب .. ..سبحان الله ، رب العالمين بسبب الاسباب ..عشان يخفف المصاب ع اهلو و حبايبو ...بقدر اعرف اهلو شو حاسين الله يخفف عنهم ...ويرحم شبابك الله يرحمك يا مصطفى ويغفرلك ..ويرحم اخوي ويرزقكم الجنه" .





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.