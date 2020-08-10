"أنت أكيد في مكان أحسن مننا بكتير" حمدي المرغني ينعى مصطفى حفناوي

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نعى الفنان حمدي المرغني اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفي منذ قليل، وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وعلق حمدي على صورته قائلاً:"‏ لا أله إلا الله ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبر أهلك وحبايبك والجميع على فراقك..أنت أكيد إن شاء الله في مكان أحسن مننا بكتيير ربنا يرزقك بجنة الفردوس" .





توفى اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد صراع مع المرض دائم أسبوع،حيث يعاني من جلطة في المخ مما تسبب له حدوث ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه ودخوله في غيبوبة.





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته وأعربوا عن حزنهم الشديد لفراقه داعيين الله له بالرحمة.